米ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年行われる恒例のファッションの祭典「メット・ガラ」が、4日に開催された。

米歌手マドンナ（67）やリアーナ（38）、ケイティ・ペリー（41）ら歌姫をはじめ、女優アン・ハサウェイ（43）、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュア女子シングル金メダリストのアリサ・リュウ（20）ら各界のトップスターが集結した。

ほかにも、K−POPの人気グループBLACKPINKのメンバーであるLISA、ROSE、JENNIE、JISOOの4人が初めて揃い踏みし、21年に共同ホストを務めた女子テニスの大坂なおみ（28＝フリー）はファッションデザイナーのロバート・ウン氏が3280時間以上かけて制作した赤い羽根のような装飾が特徴的な白いガウンに大きなハットを合わせたスタイルで5年ぶりに登場。ガウンを脱ぐとスワロフスキーのクリスタルを使用したゴージャスな深紅のドレスに変身し、会場を沸かせた。

今年のテーマは「ファッションはアート」で、米歌手ビヨンセ（44）と女優ニコール・キッドマン（58）、テニス界のレジェンド、ビーナス・ウィリアムズ（45）が共同ホストを務めた。

毎年5月の第1月曜日に行われる「メット・ガラ」は完全招待制で、今年は入場料だけで昨年の7万5000ドルから大幅増となる10万ドル（約1600万円）以上、テーブル席は35万ドル（5600万）にのぼったと報じられている。（千歳香奈子）