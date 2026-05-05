歌手の坂本美雨（46）が5日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）に出演。母でシンガー・ソングライターの矢野顕子（71）について語った。この日は女優のトリンドル玲奈とトークを展開。母の日の話題となると、トリンドルは母は好き嫌いがはっきりしているために「何だったら喜ぶかなって考える時間が一番楽しくて」と打ち明けた。トリンドルから「何かされていましたか」と問われた坂本は「う