人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台あいさつが5日、都内で行われ、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、竹内栄治（フォックス・マクラウド役）が一堂に会