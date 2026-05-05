人気ユーチューバーのぷろたんが５日に自身の「Ｘ」を更新。同日に離婚を発表した「なこなこカップル」のなごみとこーくんに言及した。２人はインスタグラムのストーリーズに投稿。なごみは「共に過ごした９年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」とこーくんへの思いをつづった。一方のこーくんも「９年という長い歳月、共に笑い