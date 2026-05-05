BMXライダーでお笑いコンビ・千鳥ノブのめいとしても知られる早川優衣が、5日に自身のInstagramを更新。挙式ショットを公開した。【写真】早川優衣、幸せいっぱいのウエディングドレス姿早川は幸せそうな表情で新郎と腕を組んでいる写真やウエディングケーキの前で並んでいる写真、バックショット、横顔など、さまざまな挙式ショットを公開。早川は「人生でいちばん幸せな日」とつづり「大好きな人たちに囲まれて、大好きな人