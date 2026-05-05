ゴールデンウィークも終盤です。 【写真を見る】熊本を代表する観光地熊本城では1万2000人が天守閣を目指す！ゴールデンウィークの風景 記者「ここ熊本城では午前中から多くの観光客でにぎわっています」 日差しにめぐまれた熊本城難攻不落天守閣を目指す 午前9時の開園直後からたくさんの人が続々と天守閣を目指していました。 「こどもの日」ということもあり、親子連れの姿もたくさんあり