◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦大阪桐蔭１０―１港＝７回コールド＝（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）今春のセンバツで春夏１０度目の優勝を果たした大阪桐蔭が、５回戦で港にコールド勝ちで８強に進出した。センバツでは登板機会がなかった小泉凛太郎（３年）が５回を１安打１失点。記録員登録だった左腕・井上友吾（３年）が２イニングを１安打無失点と好投した。西谷浩一監督は「夏に向けて複数の投手が必要なので、