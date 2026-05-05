大相撲の元横綱白鵬翔氏が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同じく元横綱朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏との対談の様子を公開した。現役時代に２人でしのぎを削り、通算優勝回数は合計７０回（白鵬４５回、朝青龍２５回）というレジェンド対談。「朝青龍ＶＳ白鵬思い入れのある取組」という質問では、白鵬氏は「初金星。２００４年の１１月場所で。２回目の対戦で金星をあげることができて」と振り返っ