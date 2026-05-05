ボートレース戸田「第37回ウインビーカップ」の5日目が、5日に行われた。準優12Rは5号艇の中野希一（27＝埼玉）が、4カドから攻めた4号艇の黒井達矢と1号艇の鈴木博が1Mでやり合う展開を捉えて抜け出し快勝。桐生、平和島、浜名湖、福岡に続き5場所連続優出を決めた。「序盤に比べたらかなり良くなった。伸びに振って伸びはいい人と同じになりました。その他の足も中堅上位はある。優勝戦はスローか（カドに）引くかは臨機応変