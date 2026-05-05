新生活がスタートして、間もなく1カ月。 意気揚々と始めたお弁当作りに、早くも疲れを感じ始めている新社会人も多いのではないだろうか。【写真】4月6日のお弁当は「塩サバとホタルイカの炊き込みご飯」。美味しそう〜いまXで反響を呼んでいるのは、社会人2年目の投稿者が公開した"新卒時代のお弁当"の変遷。最初は焼き魚や煮物、炊き込みご飯など彩り豊かで手の込んだものだったが、「秒で焼きそばになってた」と語られている。そ