メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県桑名市の多度大社で、伝統行事「上げ馬神事」の2日目が行われました。 多度大社の「上げ馬神事」は、馬が坂を上りきった回数で農作物の出来を占います。 以前は急な坂の上に土の壁がありましたが、動物愛護の観点から、おととし壁が撤去され、坂の傾斜も緩やかにされています。 2日目の5日は、約3万5000人の観客が見守る中、3頭すべてが坂を上りきり、4日と合わせて9頭中8頭が