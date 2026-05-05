マツダの「コンパクト“四駆セダン”」に注目！マツダのラインナップにおいて、SUVが高い人気を博すなか、独自の存在感を放っているのがハッチバックとセダンの「MAZDA 3（マツダ3）」です。その人気は数字にも表れています。日本自動車販売協会連合会が発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）の登録台数は1万1488台に達し、マツダ車（登録車）の中ではSUV勢に次ぐ第3位の売れ筋モデルとしての地位を確立しています。【画像