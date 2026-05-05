女優のトリンドル玲奈(34)が5日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。中学時代に心の支えとなった楽曲を明かした。トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表し、今年2月に第1子誕生を報告していた。この日オンエアする楽曲には米人気歌手ノラ・ジョーンズの「Don’tKnowWhy」をリクエスト。「私中学校、オーストリアで過ごしていまして。その時に父にもらったCDな