群馬・渋川市で交通違反の取り締まりをしていた警察官が車に引きずられ重傷を負った事件で、64歳の男が逮捕されました。4日午後、渋川市伊香保町の県道で、交通違反の取り締まりをしていた男性巡査部長が、一時停止の指示に従わなかった車に、約125メートルにわたり引きずられました。男性巡査部長は、右の鎖骨を折るなどし重傷を負いました。車はそのまま逃走していましたが、警察は運転していた職業不詳の神保忠容疑者（64）を殺