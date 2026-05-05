ゴールデンウイークも終盤となり、高速道路では渋滞が発生しています。FBSヘリ中継です。奥村さん。■奥村誠悟記者はい、私は今、九州自動車道の古賀サービスエリア付近の上空にいます。画面向かって右手が久留米方面に向かう下りです。通常時と同じように比較的、流れているように見えます。一方、画面向かって左手が、北九州方面に向かう上りです。GWのお出かけなどからのUターンでしょうか。下りと比較