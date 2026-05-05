【2026年GW】5月5日（火・祝 午後３時半現在）の全国高速道路 渋滞情報・予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク5月5日（火）午後３時半現在、関東エリアの各高速道路では、上り線（東京方面）を中心に、Uターンラッシュによる激しい渋滞が発生しています。また、一部区間では事故の影響も重なり、広範囲で長時間の渋滞が見込まれます。 お帰りの際のルート変更や休憩の目安に、現在発生されている10k