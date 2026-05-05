開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、柳沢きみお氏によるマンガ「特命係長 只野仁ファイナルデラックス版」全30巻が各巻99円のセール価格で販売されている。 本作は、テレビドラマ化もされた「特命係長 只野仁」シリーズの最新版「特命係長 只野仁ファイナル」のデラックス版。普段は大手広告代理店で冴えない係長として働く一方、裏では社内外のトラブルを解決する“闇の仕事”