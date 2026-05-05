Ｆ１マイアミ・グランプリ（ＧＰ）決勝（３日＝日本時間４日）で、アストンマーティンに新たな難題が浮上した。今季からホンダとタッグを組むアストンマーティンは開幕から歴史的低迷が続いているが、マイアミでは完走１８台の中でフェルナンド・アロンソが１５位、ランス・ストロールが１７位とライバルのキャデラック勢と激しく競り合いながら、２台そろって完走。１か月以上の中断期間を経て深刻だった振動問題は改善し、今