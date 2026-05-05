27日発売の『週刊ヤングマガジン』22/23合併号にて、タレントの加藤玲菜（20）が表紙・巻頭グラビアに登場する。ヤンマガWebとの連動企画「ヤンマガアザーっす！」では、アザーカットが公開された。【写真】衝撃の圧巻ボディを披露した加藤玲菜加藤は、3ヶ月前の同誌初登場時に衝撃を与え、読者からの大反響に応える形で今回の再登場が決定した。最新デジタル写真集の配信も目前に控えるなど、いま最も勢いに乗るグラビア界の