◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で、「右上腕部違和感」によって初回を投げ終え緊急降板した西武・平良海馬投手（２６）が５日、試合前練習に参加した。この日はキャッチボールを行ったあと、球場内をランニング。同戦では神経系の関係で力が入りにくくなったものの、現在の状態については「治療もしているし、もう良くなっている。病院にも行って、ＭＲＩ（検査）でも何