東京・新宿区で未明、街路樹が倒れる被害がありました。4日の強風による影響とみられています。5日午前2時半ごろ、新宿区百人町で「街路樹が歩道側に倒れている」と通行人から110番通報がありました。現場はJR新大久保駅から歩いて3分ほどの場所で、街路樹が歩道を越え駐車場の看板に倒れかかっていて新宿区が撤去しました。この倒木によるけが人はいないということです。関東全域では4日、強風注意報が発表されていて、この木も強