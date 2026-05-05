リング誌番組で議論ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で2024年5月以来、2年ぶりに1位に返り咲いた。リング誌の番組内では、最新ランキングに議論が交わされた。井上は2日、東京ドームで中谷潤人（M.T）との世紀の一戦で判定勝ち。PFP6位・中谷との至高の技