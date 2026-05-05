タレントの磯野貴理子（62）が、フジテレビ系『ノンストップ!』（月〜金前9：50）に生出演。“終活”について語った。【写真】2012年9月に再婚した磯野貴理子磯野は、松居直美（58）、森尾由美（59）とともにゲスト出演した。視聴者からの「終活をどのようにやっていますか？」との質問に対し、磯野は「私はゆるーく始めてます」と切り出した。「洗濯機、1年くらい持ってない。なしでやっている。洗濯機、もう家にないのよ