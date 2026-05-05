ゴールデンウイーク後半、北海道内は季節外れの雪となりました。５月５日朝は平地でも冬景色に逆戻りです。（岡嶋カメラマン）「満開の桜ですが、雪化粧しています」見ごろを迎えた桜に雪が積もりました。オホーツクの滝上町です。季節外れの雪が町内を覆いました。風に泳ぐこいのぼりも、雪に自由を奪われています。午前６時までの２４時間降雪量は１１センチで、５月の観測史上１位タイの記録となりました。（