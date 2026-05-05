globeのマーク・パンサー（56）が5日、自身のXを更新。結婚記念日として2ショットを公開した。【写真】「楽しいことも、大変なことも…」ケーキとともに2ショットを公開したマーク・パンサーマークは「結婚記念日 出会ってから、もう25年やなぁ。代官山、三番町、三田、ハワイ、石垣島、ニース、芦屋、六甲アイランド、鎌倉、そして今は別府。いろんな場所で、いろんなドラマがあったなぁ。楽しいことも、大変なことも、ずっと