大型連休の期間中に、例年6万人以上の人が訪れる三重県津市の御殿場海岸には、4日も多くの親子連れが訪れ潮干狩りを楽しんでいました。海岸を埋め尽くす多くの人。3日の雨から一転、快晴となった4日は、地元をはじめ、東海や関西地方などから多くの潮干狩り客が訪れました。この日は潮の満ち引きの差が大きい大潮の翌日にあたる絶好のコンディションで、訪れた人たちは、熊手やシャベルを使って砂の中からアサリやマテガイなどを次