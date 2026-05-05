開催：2026.5.5 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 2 - 4 [メッツ] MLBの試合が5日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとメッツが対戦した。 ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するメッツの先発投手はウアスカル・ブラソバンで試合は開始した。 6回表、7番 カーソン・ベンジ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 COL 0-1