群馬・渋川市の市役所職員の男が、交際相手の家に放火しようとして灯油をまいた疑いで逮捕されました。市役所職員・石田将博容疑者（39）は3日夜、交際相手（36）の家に灯油（約9リットル）をまき、火を付けようとした疑いが持たれています。現場からはライターも見つかりました。石田容疑者は容疑を一部否認しています。