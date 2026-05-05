その発端はSKハイニックス韓国経済界が、大企業労働組合による異例の報酬要求と親労働組合的な立法が組み合わさった、いわゆる「2026年春闘リスク」に苦しんでいる。半導体市況の回復に伴うSKハイニックスの破格の成果給支給が触発した大企業間の「報酬競争」は、いまや産業界全体の賃金体系を揺るがす水準に達した。ここに、李在明（イ・ジェミョン）政権が強行導入した労働組合法改正案（黄色い封筒法）が施行からわずか一ヶ月で