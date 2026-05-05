小泉防衛大臣は4日、インドネシアで防衛大臣会談を行い、防衛協力拡大に向けた取り決めに署名しました。インドネシアの首都ジャカルタでシャフリィ国防相との会談に臨んだ小泉防衛大臣は、海洋安全保障や防衛装備などの分野で協力を拡大する取り決めに署名しました。小泉防衛大臣：本取り決めは2015年に署名した防衛協力の覚書を拡充するもので、今後の協力の新たな羅針盤となるものだ。今回の防衛相会談を踏まえ、インドネシアと