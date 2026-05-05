Aさんは、通勤や外出に自転車を利用しています。ある日、イヤホンで音楽を聴きながらスマートフォンのナビを確認しつつ、歩道を走って友人との待ち合わせ場所へ向かいました。すると、待ち合わせ場所にいた友人に、「4月から法律が変わって、反則金とられるらしいよ」といわれました。Aさんは法律改正について知らなかったため、驚いてしまいます。【写真】タワマンの理不尽ルールに泣く配達業者駐車場や台車が有料とは…自転車