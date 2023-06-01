セール期間：5月18日23時59分まで Amazonにて、LGの有機ELテレビがセール価格で販売されている。セール期間は5月18日23時59分まで。 今回のセールでは4Kチューナーを内蔵した65V型のスマートテレビ「OLED65C5MJA.AJLG」がラインナップ。NetflixやAmazon Prime Videoといった各種サブスクリプションサービスのコンテンツを視聴することができる。この他にも