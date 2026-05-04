ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の勢いが止まらない。話題沸騰中の「盛れ！ミ・アモーレ」のミュージックビデオが4日、再生回数1000万回を突破し、ついにその人気を不動のものとした。圧巻なのは、11人のメンバーが放つ圧倒的な歌唱力の競演だ。ラテン調の情熱的なサウンドに乗せて、突き抜けるようなハイトーンや力強いフェイクが次々と繰り出される。さらに、ハロー！プロジェクト伝統の「リズム感