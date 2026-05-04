トラベロカ（Traveloka）は、「5.5 EPIC SALE」を5月4日から8日まで開催する。韓国行きの航空券を最大55％オフで提供するほか、韓国以外の目的地の航空券が5,500円オフ、5つ星含むホテルが5,500円オフとなる。各種クーポンや割引の適用条件の詳細はキャンペーン特設ページで確認できる。トラベルオアによると、韓国旅行の主目的として最も多いのはグルメで、割合は70％にのぼるという。次に多いのが美容目的で、ソウル・聖水エリア