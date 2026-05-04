【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・赤星優志―ヤクルト・吉村貢司郎（１４時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・東克樹―広島・床田寛樹（１４時・横浜）◆中日・金丸夢斗―阪神・早川太貴（１４時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆楽天・荘司康誠―日本ハム・細野晴希（１４時・楽天モバイル）◆西武・渡辺勇太朗―ソフトバンク・松本晴（１４時・ベルーナドーム）◆オリックス・ジェリー―ロッテ・ジャクソン（１４時・