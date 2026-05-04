■陸上・第37回ゴールデンゲームズ in のべおか（4日、宮崎県・延岡市西階総合運動公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！女子5000mAに日本記録保持者の田中希実（26、豊田自動織機）が出場。しかし、本調子からは程遠い走りで16分00秒89で15位となった。優勝したのは、JP日本郵政Gのカリバ カロライン。14分58秒11と15分を切る好走を見せた。田中はレース序盤では3、4