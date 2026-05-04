レアル・マドリードに所属する元フランス代表DFフェルラン・メンディが、またも負傷に見舞われた。ラ・リーガ第34節が3日に行われ、レアル・マドリードは敵地でエスパニョールと対戦。スコアレスで折り返した後半の55分、U−21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシアとのパス交換から中央を破って入ったブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、冷静に相手をかわして先制点を奪うと、66分にはイングランド代表MFジュード・ベリ