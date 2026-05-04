（永見佳織アナウンサー）「オイショー！オイショー！浜松まつりが開幕いたしました！」（航空・旅行アナリスト鳥海高太朗氏）「めっちゃテンション高くないですか？」（永見アナウンサー）「当たり前ですよ。浜松まつりと言ったら、まずは中田島砂丘の凧揚げ会場に来ることが大事。」（鳥海氏）「浜松まつりは初めてで、いま圧倒されている。」浜松まつりは450年余り前に、当時・浜松を治めていた城主