Dannie Mayが、新曲「ネガティヴジャンキー」を5月13日に配信リリースする。 （関連：終活クラブ、Dannie May、猫背のネイビーセゾン、三四少女……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第2回） 本楽曲は、〈数%の胸騒ぎ〉というフレーズから幕を開けるフェスチューン。スカを感じさせるアップテンポなリズムに、きらびやかなブラスが重なり、ライブフロアの高揚感を引き上