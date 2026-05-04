◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・伏見寅威捕手が門別との“どさんこバッテリー”の再結成を熱望した。「高校の後輩とバッテリーを組めることって、あんまりない。僕は門別に期待していますし、どうにか勝ちをつけたかった。次回組ませてもらえることがあればやり返したい」と同門の後輩への思いを口にした。門別は今季１軍初先発で５回７安打５失点と厳しい結果に。経験豊富な女房役は「