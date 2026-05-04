警察によりますと、妙高市の駐車場で駐車していた車20台以上の窓ガラスが割れる被害がありました。現場は上信越道・新井パーキングエリアの駐車場です。4日午後3時過ぎ、被害にあった車の持ち主から「車の窓ガラスが石が飛んできて割れた」と110番通報がありました。警察によりますと、車の被害は20台以上ということです。いずれの車も車体の右側にある窓ガラスが割れていて、原因は「強風」によるものだとみられています。