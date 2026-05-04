４月２９日、滄州市の南大港湿地で飛び立った国家１級保護動物のマナヅル。（滄州＝新華社配信／傅新春）【新華社滄州5月4日】中国河北省滄州市の野生動物救護センターは4月29日、市内の南大港湿地で今春初の放鳥を実施した。病気やけがのため保護されていたマナヅルやソウゲンワシなど5羽が野生復帰した。４月２９日、滄州市の南大港湿地で国家１級保護動物のソウゲンワシを放すボランティア。（滄州＝新華社配信／傅新春）４月