「巨人−ヤクルト」（４日、東京ドーム）ヤクルトが９連戦最後のカードとなる巨人３連戦前に１、２軍の入れ替えを行った。小沢怜史投手と沢井廉外野手が東京ドームでの試合前練習に合流。昇格を果たした。代わりにナッシュ・ウォルターズ投手と田口麗斗投手が２軍降格となった。ウォルターズは来日２度目の登板となった３日・ＤｅＮＡ戦（神宮）で六回途中９安打３失点で降板。田口は同戦で八回に登板し度会に３ランを浴び