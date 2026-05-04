イベントで展示された栃木県警のスポーツカー＝4日午前、栃木県茂木町NSXにフェアレディZ、GT―R、レクサスLC500―。栃木県警のパトカーとして現役で稼働中のスポーツカー4台が人気だ。主に交通安全の広報活動やパトロールで活躍し、先々で注目を集める。整備に手間もかかるが県警担当者は「歴代守ってきた宝物であり、誇り。より長く働いてもらいたい」と話す。県内に工場がある縁で、ホンダと日産自動車の地元工場から2000年