社会学者の古市憲寿氏が、4日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。高齢ドライバーの免許返納について持論を展開した。古市憲寿、「これ関東でも流れてます？」ドラマにツッコみ番組では、高齢ドライバーの専門校を取材。講習の様子などを伝えた。VTR後、コメントを求められた古市氏は「しっかりした人ほど返納するしないって決断できると思うんですね、でもこれ年取りすぎちゃ