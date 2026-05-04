◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）富士スピードウェイで行われるシリーズ戦の第２戦決勝がスタートした。＊＊＊レース前に行われた国歌斉唱は、人気アイドルグループ「私立恵比寿中学」が担当。レース前に行われたスペシャルライブに続き、晴天のコンディションとなった富士スピードウェイを盛り上げ