2025年に好評を博した「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」が、2026年はさらにスケールアップしてゴールデンウィークのSHIBUYA TSUTAYAに出現！5月1日(金)からスタートしているこのイベントでは、7階のカフェだけでなく、1階での壮大な展示や、B1階でのバラエティ豊かなグッズが揃うポップアップストアも同時展開されます。今回は、映画の世界観をいち早く体験できる1階の展示イベントと、ファン必見のアイテムが並ぶB1階のポップアッ