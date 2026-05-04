新幹線は、長距離を短時間で移動可能な利便性を持っています。また、近年、鉄道会社では、プライベート空間としての快適性も重視され始めています。 本記事では東海道新幹線で2026年中に登場予定の個室タイプの座席や、2027年中に登場予定の半個室タイプの座席などについて解説し、現在公開されている情報から大まかな料金を試算します。 東海道新幹線は2026年度中に「個室タイプ」の上級クラス座席が登場す