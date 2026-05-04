関東地方は４日、各地で強風に見舞われ、交通機関などへの影響が出た。（デジタル編集部）小田急小田原線の渋沢−新松田駅間では午前５時半頃、強風により線路付近の建築物が架線と線路に飛来し、停電が発生。この影響で秦野―小田原駅間は午前１１時５５分まで運転を見合わせた。ＪＲ京葉線も朝から上下線の一部列車に遅れや運休が発生し、一時は武蔵野線への直通運転を中止した。また、東京湾アクアラインでは午前４時か