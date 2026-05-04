熊本経済同友会は、TSMCの熊本進出による影響について、会員企業に調査した結果を公表しました。 【写真を見る】TSMC効果「売上増」46%に上昇熊本の103社調査雇用に期待の一方、「水資源」へ懸念 この調査は、今年1月と2月に行ったもので、会員企業103社が回答しました。 調査結果によりますと、TSMCの熊本進出後、「売り上げが増えた」と答えた企業は、前回、約36％でしたが、今回は約46％で、約1割増えました。 また将来